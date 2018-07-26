Kulüp başkanından şok açıklama: Galatasaray'ın teklifi komikti

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Emre Akbaba için Galatasaray'ın yaptığı teklifi komik bulduklarını söyleyen Çavuşoğlu, 5 İstanbul takımının da oyuncu için teklifte bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

- Galatasaray'ın daha önce Emre Akbaba için yaptığı teklif komikti. 5 İstanbul takımı da Emre için teklif yaptı.

- Başakşehir'le 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştık. Bize, Emre için gelen teklifler çok komik rakamlar. Yeni bir resmi teklif gelmedi ama bazı telefon görüşmeleri oldu. Bizim belirlediğimiz rakam, kulüplerin ödeyemeyeceği bir miktar değil