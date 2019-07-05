Başkandan epilepsi hastası Sudenur’a sürpriz doğum günü

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ailesi ile birlikte kendisini ziyarete gelen epilepsi hastası Sudenur Tonka’ya sürpriz doğum günü yaparak yeni yaşını kutladı.

Altınordu’ya bağlı Işıklı Mahallesi’nde yaşayan trizomi 13 epilepsi hastası Sudenur Tonka ailesi birlikte Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretine gelen Sudenur Tonka’nın doğum günü olduğunu öğrenen Başkan Tören, Tonka için sürpriz doğum günü düzenledi. Üzeri mumlarla süslenen doğum günü pastasını karşılarında gören Sudenur Tonka ve ailesi büyük mutluluk ve heyecan yaşadı.

15 yaşına giren Sudenur Tonka ile doğum günü pastasını birlikte kesen Başkan Tören, Tonka’nın yeni yaşını kutlarken sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu. Tüm engellilerin Aşkın abisi olduğunu ifade eden Başkan Tören, engelsiz bir şehir inşa etmek, farkındalık oluşturmak ve geleceğin Altınordu’sunu kurmak için gece-gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Engelli bireylerin toplumla bütünleşmesini ve iş gücüne katılmaları için projeler hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Tören, “Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir. Sevginin, saygının ve inancın aşamayacağı engel yoktur. Engelli kardeşlerimizle ilgili olarak duyarlılığımızı ve hassasiyetimizi sürekli diri tutup arttırmalıyız. Aynı zamanda onların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri yaşam koşullarını tesis etmeyi ise kendimize hedef olarak belirlemeliyiz. Bu doğrultuda engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmeleri, iş gücüne katılmaları, huzur ve refahlarını artırmak için özveri ile çalışmanın yanı sıra sosyal politikaları, mimarisi ve insana yakışır, insana hürmet eden bir belediye anlayışını benimseyeceğiz” dedi.

Düzenlenen sürpriz doğum günü hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.