0553 313 94 23

Başkandan epilepsi hastası Sudenur’a sürpriz doğum günü

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ailesi ile birlikte kendisini ziyarete gelen epilepsi hastası Sudenur Tonka’ya sürpriz doğum günü yaparak yeni yaşını kutladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:47
Başkandan epilepsi hastası Sudenur’a sürpriz doğum günü

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ailesi ile birlikte kendisini ziyarete gelen epilepsi hastası Sudenur Tonka’ya sürpriz doğum günü yaparak yeni yaşını kutladı.


Altınordu’ya bağlı Işıklı Mahallesi’nde yaşayan trizomi 13 epilepsi hastası Sudenur Tonka ailesi birlikte Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretine gelen Sudenur Tonka’nın doğum günü olduğunu öğrenen Başkan Tören, Tonka için sürpriz doğum günü düzenledi. Üzeri mumlarla süslenen doğum günü pastasını karşılarında gören Sudenur Tonka ve ailesi büyük mutluluk ve heyecan yaşadı.


15 yaşına giren Sudenur Tonka ile doğum günü pastasını birlikte kesen Başkan Tören, Tonka’nın yeni yaşını kutlarken sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu. Tüm engellilerin Aşkın abisi olduğunu ifade eden Başkan Tören, engelsiz bir şehir inşa etmek, farkındalık oluşturmak ve geleceğin Altınordu’sunu kurmak için gece-gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.


Engelli bireylerin toplumla bütünleşmesini ve iş gücüne katılmaları için projeler hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Tören, “Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir. Sevginin, saygının ve inancın aşamayacağı engel yoktur. Engelli kardeşlerimizle ilgili olarak duyarlılığımızı ve hassasiyetimizi sürekli diri tutup arttırmalıyız. Aynı zamanda onların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri yaşam koşullarını tesis etmeyi ise kendimize hedef olarak belirlemeliyiz. Bu doğrultuda engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmeleri, iş gücüne katılmaları, huzur ve refahlarını artırmak için özveri ile çalışmanın yanı sıra sosyal politikaları, mimarisi ve insana yakışır, insana hürmet eden bir belediye anlayışını benimseyeceğiz” dedi.


Düzenlenen sürpriz doğum günü hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:47
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da lise bitirme sınav sorularının çalınması soruşturuluyor
    1. Fransa'da lise bitirme sınav..
    2. Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs,..
    3. Yeni zırhlı araçlar TSK'ya teslim edildi
    4. Sahte içki operasyonunda cephanelik..
    5. Mutabakat süreci online platforma..
    6. Belediye başkanının kız kardeşi..
    7. Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen..
    8. Memur-Sen’den sözleşmeli personel..
    9. Mezitli’nin tarım ve hayvancılık..
    10. 15 saat Karadeniz’in hırçın sularında..
    11. Çayırhan’da trafik kazası: 1 yaralı
    12. Köylerine dev Türk bayrağı astılar
    13. Bülent Arınç'tan Ali Babacan tepkisi:..
    14. İstanbul Havalimanı havadan..
    15. Şeref Can Ayata kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    16. GÜNCELLEME - Belediye başkanının..
    17. Siirt’te tefeci operasyonunda 2..
    18. CHP’den Fotokampa ziyaret
    19. Güney Kore'de istismara uğrayan..
    20. Oppo Reno Z Türkiye'de satışa çıktı
    21. Hafif ticari araç ile otomobil..
    22. Tohma’ya 60 bin aynalı sazan balık..
    23. İncir toplarken düşen kişi yaşamını..
    24. Malatya Ülkü Ocaklarında bayrak..
    25. GESKON’da yeni atamalar
    26. Selim Karabulut kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    27. Karayollarına ait kamyon yanarak kül..
    28. Hatay Valiliğinden patlama ile ilgili..
    29. İstanbul Sözleşmesi deşifre edildi:..
    30. Özelif Sitesi Camii İmamı Muhsin..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik