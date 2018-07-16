Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı düzenlendi

Alibeyli Mahallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ndeki kooperatif binasına gelen İbrahim Ö, burada Kooperatif Başkanı Oktan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Oktan'a ateş eden zanlı, daha sonra kaçtı. Bacağından yaralanan Oktan, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



3 TEMMUZ'DA DA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NA SALDIRI OLMUŞTU



TSO binasına gelen S.K, Başkan Aksoy'a makamında silahlı saldırıda bulundu.Saldırıda, Aksoy ve odada bulunan Ersoy yaralandı.MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı S.K. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.



‘OLAYLA İLGİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ'



Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, yakalanan saldırganın yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar olduğunu söyledi.Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirten Coşkun, şunları kaydetti: "Olayın bağlantıları tespit edilmeye çalışılıyor. Olay çok sıcak olduğu için ayrıntılı bir değerlendirme yapma şansımız yok. Saldırgan yakalandı. Bağlantıları ve diğer hususlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye TSO'nun içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yaklaşık 200 metre ileride yakalandı. Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir. Onun da araştırması yapılıyor."