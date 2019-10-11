Münbiç halkından Erdoğan'a çağrı: İslam ümmetini kurtar İslam ümmeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor!.. Münbiç halkı, duvarlara yazı yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar" mesajı verdi. Bu ifade, "Türk beklenendir" ifadesinin doğruluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından başlatılan Barış Pınarı Harekatı havadan ve karadan hız kesmeden sürdürülüyor. Kahraman Mehmetçik, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve güvenli bölge oluşturmak için canını siper edip teröristlerle çatışıyor. Münbiç'ten Erdoğan'a çağrı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Münbiç’ten Türkiye’ye çağrı yapıldı. Bir duvara yazılan yazıda, "Biz Münbiçliler 1918'den bu yana Türk kardeşlerimizi bekliyoruz. PKK'yı buradan çıkarın. Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar" ifadeleri yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.