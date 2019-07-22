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Başkan Zorluoğlu, Uzungöl’de yaşanan olayla ilgili konuştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, geçtiğimiz hafta Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Uzugöl’de yaşanan olayla ilgili olarak son günlerde sosyal medya üzerinden Trabzon şehrini karalamaya yönelik yorumları hayretle takip ettiklerini belirterek “Trabzon’a yakıştırılmaya çalışılan her türlü olumsuz sıfatı sahiplerine iade ediyorum” dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
Başkan Zorluoğlu, Uzungöl’de yaşanan olayla ilgili konuştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, geçtiğimiz hafta Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Uzugöl’de yaşanan olayla ilgili olarak son günlerde sosyal medya üzerinden Trabzon şehrini karalamaya yönelik yorumları hayretle takip ettiklerini belirterek “Trabzon’a yakıştırılmaya çalışılan her türlü olumsuz sıfatı sahiplerine iade ediyorum” dedi.


Başkan Zorluoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Anadolu toprakları üzerinde kutuplaştırma ve ötekileştirme tohumları ekilmeye çalışıldığını teessür ve hayretle takip ettiklerini ifade ederek “Tarihinden, üzerinde yaşadığı coğrafyanın zengin kültür çeşnisinden, kadirşinas, misafirperver ve engin hoşgörü sahibi insanının hasletlerinden bihaber bazı kesimlerce, son günlerde sosyal medya mecraları üzerinden, şehrimizin karalanmaya hatta aşağılanmaya yeltenildiğini, böylelikle hassas sinir uçları bulunan Anadolu toprakları üzerinde kutuplaştırma ve ötekileştirme tohumları ekilmeye çalışıldığını teessür ve hayretle takip ediyorum. Trabzonumuzun güzide turizm mekânlarından Uzungöl’de geçtiğimiz hafta yaşanan münferit ve istenmeyen bir hadiseden yola çıkılarak, Fatih Sultan Mehmet Han’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar milletimizin geleceğini şekillendiren, dünyanın tanıdığı liderlerin özel kıymet verdiği, binlerce yıldır sayısız medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış bir şehrin, sosyal medyada gündem olma çabalarına malzeme edilmesini şiddetle kınıyorum” dedi.



“Trabzon’a yakıştırılmaya çalışılan her türlü olumsuz sıfatı sahiplerine iade ediyorum”


Başkan Zorluoğlu açıklamasında Trabzon’a yakıştırılmaya çalışılan her türlü olumsuz sıfatı sahiplerine iade ettiklerini kaydederek “Ecdadımızın bizlereemaneti, benim de atalarımdan yadigâr bilip kültüründen beslenip yetiştiğim ve yakın zamanda şehremini görevi üstlendiğim memleketim Trabzon’a yakıştırılmaya çalışılan her türlü olumsuz sıfatı sahiplerine iade ediyor, hizmet etmekten gurur ve onur duyduğum şehrimin, misafirperver insanıyla, doğasıyla ve zengin kültürüyle daha geniş coğrafyalarda tanınması için yaşamım boyunca özel gayret göstereceğimi bu vesileyle bir kez daha ifade ediyorum. Bu duygularla; ülkemizin nadide güzelliklerini görmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerimizi şehrimizin her köşesinde tüm Trabzonlular olarak layık oldukları şekilde ağırlayacağımızı ve Trabzon’un has evlatlarının da şehirlerini gittikleri her ülke ve şehirde, bulunma amaçları ne olursa olsun en iyi şekilde temsil edeceği inancımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
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