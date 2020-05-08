Başkan Zorluoğlu: Sağlık altyapımızla tarih yazıyoruz

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

"Ülkemiz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zamanında ve yerinde alınan tedbirlerle birlikte dünyanın gelişmiş ülkelerine nazaran bu süreci çok daha başarılı yönetiyor." diyen Başkan Zorluoğlu, "Koronavirüsle mücadeledeki başarımızda sağlık altyapımız ile donanımlı hastanelerimiz ve görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın çok önemli bir rolü var. Güçlü sağlık altyapımızla tarih yazıyoruz." ifadelerini kullandı.

'En az hasarla atlatmak için çabalıyoruz'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin Ankara'da aldığı kararları taşrada valiliklerin çatısı altında yerel yönetimler uyguluyoruz." ifadesini kullanan Başkan Zorluoğlu, "Trabzon'da da Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan kriz merkezi ve pandemi kurulu başta olmak üzere yerel mekanizmalarla birlikte en başından itibaren süreci gayretle yürütüyoruz. Koronavirüs salgınının şehrimize en az hasarı vermesi için çabalıyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak ayrıca insiyatif alıyoruz ama insiyatifimiz hiçbir zaman hükümetimizin çizdiği çerçevenin dışına çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

'Halkımızı virüse karşı bilinçlendirdik'

Koronavirüs salgını ile birlikte ilk olarak Trabzon halkını bilinçlendirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, "Halkımızın bu salgın konusunda bilgilendirilmesi ve bundan korumanın yolları hususunda bilinçlendirilmeleri için çok ciddi çalışmalar yaptık. Tabi bu virüs herkese yabancı olduğundan ilk başta tam anlaşılamadı. Bir de biliyorsunuz ki bizim insanımızın yapısı biraz serttir. Neticede bu işin ciddiyeti daha sonra Ankara'da hükümetimizin attığı adımlarla taşrada da bizim yaptığımız çalışmalarla anlaşıldı. Dolayısıyla insanlarımız, bu süreci artık daha bilinçli bir şekilde yaşamaya başladılar. Kurallara daha çok uydular. Diğer taraftan ise belediyelerimizin özellikle temizlik ve hijyen konusunda çok ciddi çalışmaları oldu. Sadece Büyükşehirin değil, 18 tane ilçemizle beraber hareket ederek dezenfekte edilmeyen hiçbir yer bırakmadık. Dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarımız hem virüsle mücadelede hem de vatandaşın psikolojik olarak rahatlaması bakımından sürece ciddi bir katkı sağlıyor. diye konuştu.

'En önemli görevimiz sosyal yardımlar'

Koronavirüs salgını sebebi ile işsiz kalan vatandaşlar olduğuna dikkat çeken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "İçinde bulunduğumuz süreçte ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşlarımız var. Onlara sosyal yardımlarda bulunmaya devam ediyoruz. Trabzon'un 18 ilçesinde vatandaşlarımıza bugüne kadar 10 bin gıda yardım paketi dağıttık. Yardım paketlerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmayı sürdürüyoruz. Öte yandan 3 bin 500 aileye '61 Kart' dediğimiz alışveriş kartlarını ulaştırdık. Bu sene ilk kez olmak üzere 2 bin kişiye Ramazan nedeniyle her akşam sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın ve halkımızın gelenekselliğimizden de kaynaklanan sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışı da var. Bütün bunlar ilimizde bu sürecin ekonomik anlamda biraz daha rahat atlatılmasına vesile oluyor." şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgını başlamadan önce eğitim merkezimizde 800'e yakın lise mezunu öğrencimizi üniversite sınavına hazırlıyorduk. Bu süreçte kurslarımız kapandı. Şimdi bu kardeşlerimizi elektronik ortama aktardık. 12 öğretmenimiz ile öğrencilerimize hafta içi her gün canlı anlatımlarla ders veriyoruz."

'Sokakta yaşayan hayvanlarımızı da koruyoruz'

"Koronavirüs salgını insanlara olduğu kadar sokak hayvanlarına da ciddi zorluklar yaşatıyor. Sokakta yaşam geri çekildiği için hayvanlarımız sokaklarda aç ve susuz kalabiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 4 ton mama ve yem almakla birlikte 179 odak noktası belirledik. Bu zorlu süreçte sokak hayvanlarımız için de elimizden geleni yapıyoruz."