Başkan Zorluoğlu: “Devletimiz imkânlarını Araklı için seferber etti”

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel felaketiyle ilgili olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı’daki kriz merkezinde felaketi değerlendirdi.

Aşırı yağış sebebiyle meydana gelen doğal afet sonucu haber alınamayan 6 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Başkan Zorluoğlu, “Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen kayıp vatandaşlarımızı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Devletimiz ve hükümetimiz, imkânlarını seferber ederek, hem kayıplarımızın bulunması hem de sonrasında yaraların süratle sarılması için gerek bakanlarıyla gerek bizlerle olay yerinde süreci yönetmektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ ekiplerinin de aralarında bulunduğu, Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay’dan oluşan yaklaşık 300 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Meteoroloji yetkililerinden bölge için yeni uyarı da yapılığını hatırlatanBaşkan Zorluoğlu, hemşehrilerinden kuvvetli yağışlar sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, elim olay sonucu hayatını kaybedenlereYüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve Trabzon halkına başsağlığı dileklerini bildirerek, kayıp vatandaşların bulunması yönünde umutlu bekleyişlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.