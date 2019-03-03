Başkan Zolan’dan Denizli’ye 6 farklı müze projesi

Denizli’de yıllardan bu yana eksikliği hissedilen müze konusu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan’ın 6 farklı müze projesi ile giderilecek. Projeler ile özellikle Kaleiçi ve Bayramyeri bölgesini çekim merkezi haline getirecek müze projeleri ile Denizli merkez turizmden hak ettiği payı alacak.

Zolan’ın yeni 5 yıllık dönem için tanıtımını yaptığı projelerin içinde en dikkat çekici projelerden biri müzeler oldu. Başkan Zolan, şu anda atıl vaziyette bulunan yapılarla birlikte yapacağı yeni binalarlaDenizli’yi müzeler kenti yapacak. Kent turizmi açısından son derece önemli olan müzeler tamamlandığında, Denizli’ye gelen yerli ve yabancı turistler Pamukkale’yi, Karahayıt’ı ve antik kentleri görmenin yanında şehir merkezini de gezmek isteyecek. Başkan Zolan’ın “Bu benim hayalim” dediği 6 farklı müze özellikle Bayramyeri ve Kaleiçi’ne yıllardır özlenen yoğunluğu tekrar kazandıracak. Başkan Zolan’ın açıkladığı ve “Hayalim” dediği müze projeleri, Denizli’nin geçmişine ışık tutmanın yanında, gelecek nesillere antik kentlerin öneminden, Ahiliğe ve tekstilin gelişimine kadar pek çok materyalle canlı olarak aktarılacak. Başkan Zolan, müzelerin bölge için çok önemli olduğuna dikkat çekerken, “Bir hayalim var benim: Turistler, zanaatkarlarımızın ürettiği ürünlerin satıldığı ve sergilendiği Ahilik Müzesine gelecekler. Ardından eski Sarayköy caddesinden geçerek Bayramyeri ve Kaleiçi’ne ulaşacaklar. Aynı aksta ilerlemeye devam ettiklerinde; -özel idare iş hanını yıktık ve Denizli’de ecdattan kalan ayaktaki en eski yapı ortaya çıktı biliyorsunuz- Atatürk Etnografya müzesi, tekstil müzesi, cam müzesini gezebilecekler. Artık Denizli’nin Meydanı orası olacak ve kente gelenler burada vakit harcayacak. Benim en büyük hayallerimden biri bu” dedi.

“Kent merkezimizi çok sayıda turist ziyaret edecek”

Kent merkezindeki Valilik binası arkasındaki alana yapılacak olan Kent Müzesi’nde Denizli’ye ait tüm kültürel varlıklar tanıtılacak. Denizli Turizmi açısından büyük önem taşıyan bu projeyle kent merkezini çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret edecek.Başkan Zolan, “Denizli turizmi açısından büyük önem taşıyan bu proje sayesinde kent merkezimizi çok sayıda turist ziyaret edecek” dedi.

Türkiye’nin en büyük arkeoloji müzesi inşa edilerek, Denizli’deki onlarca antik yerleşime ait arkeolojik eser bu müzede sergilenecek. Arkeoloji Müzesi’nin milletvekilleriyle birlikte çalışarak, Kültür Bakanlığı desteğiyle yapılacağını bildiren Başkan Zolan, “19 antik kentin olduğu Denizli’de arkeoloji müzesi mutlaka yapılması gerekiyor. Bir protokol yapılmıştı, Kültür Bakanlığımızla birlikte milletvekillerimizin de desteğiyle yerini hazırladığımız bu yerde arkeoloji müzemizi yapacağız” dedi.

Projeler arasında tekstil müzesi de var

Bir tekstil şehri olan Denizli’deki taş atölyelerde kurulacak Tekstil Müzesi ile ilgili bilgi veren Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: “Denizlimize ‘Tekstilin Başkenti’ diyoruz ama bir müzemiz yok. Tekstil müzesiyle binerce yıllık geçmişe giderek turistlerimize sergileyeceğiz.”

Başkan Osman Zolan, yıkılan zahire pazarının olduğu alana yapılacağını açıkladığı Ahilik Müzesi ile ilgili “Zahire pazarının olduğu yerde Ahilik Merkezimizi düzenleyip yapacağız. Çocuklarımıza Ahilik kültürünü aktarmamız gerekiyor. Bu komplekste yok olmaya yüz tutmuş eski meslekler tanıtılacak, çocuklara eğitim verilecek, turistlere binlerce yıllık Denizli’nin ticaret hayatı anlatılacak” dedi.

Atatürk Parkı’nın altına yapılacak Türkiye’nin en büyük Cam Müzesi’nde Denizli ile özdeşleşen cam sanatının en güzel örnekleri sergilenecek.

“İlbadı Mezarlığı’nda Türk-İslam Tarihi Açık Hava Müzemiz olacak”

İlbade Mezarlığı’ndaki çalışmalar tamamlanarak, bu alan Türk İslam Tarihi Açık Hava Müzesi olarak turizme açılacağını belirten Başkan Zolan, Denizli’nin güçlü tarihine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Şu anda restore edilen Mehmet Gazi türbesinin de olduğu İlbadı Mezarlığı’nda Türk-İslam Tarihi Açık Hava Müzemiz olacak. Burada hem gelecek nesillerimize tarihimizi gösterip geçmişimize sahip çıkmalarını sağlayacağız hem de turistlere Denizli’nin tarihini sunma fırsatı bulacağız.”