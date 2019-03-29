Başkan Zolan: “Sen ben yok önce Denizli”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yerel seçimler öncesi vatandaşlara seslenerek, "İnşallah 19 ilçe, 622 mahallemize aynı anlayış ve aynı heyecanla, hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Denizlimiz kazanmaya devam edecek. Çünkü bizim tek şiarımız ’Sen ben yok, önce Denizli" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, yeni dönemde Denizli halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine, tarım desteklerinden turizme kadar 15 başlıkta hazırladığı 258 projeyi gerçekleştirmek üzere bir kez daha yola çıkan, "Denizlimiz, önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde de yaşamaktan mutluluk duyacağınız, tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir şehir olmaya devam edecek. Bunu da yine tüm hemşehrilerimizle birlikte el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Denizlimiz ortak sevdamız olmaya devam edecek" dedi.

“Bu kadim şehirde Belediye Başkanlığı yaparak onurların en büyüğünü yaşadım”

“Çıkmış olduğumuz bu yolda tek hedefimiz milletimize hizmet etmek, şehrimizin dertleriyle dertlenmektir" diyen Başkan Osman Zolan, "Bu kadim şehirde Belediye Başkanlığı yaparak onurların en büyüğünü yaşadım. Bu süreçte çok şükür Denizlimizin tamamında taş üzerine taş koymaya, milletimizin derdini çözmeye gayret ettik. Denizli sevdalısı olarak gece gündüz çalıştık, geride birçok eser bıraktık. Vatandaşlarımız uygun görür, teveccüh gösterirse inşallah 19 ilçe, 622 mahallemize aynı anlayış ve aynı heyecanla, hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Denizlimiz kazanmaya devam edecek. Çünkü bizim tek şiarımız ’Sen ben yok, önce Denizli. Vatandaşımızın 5 yıl önce bize verdiği emaneti, çok şükür başlarını öne eğdirmeden taşıdık. Bugüne kadar tüm vatandaşlarımla el ele, kol kola yürüdük. Onların ihtiyacını karşılamak için hiçbir ayrım yapmaksızın, Denizli’de yaşayan 1 milyondan fazla kardeşimizin dertleriyle dertlendim. Denizlimizin nereden nereye geldiğini hep beraber gördük ve yaşadık, hep birlikte hizmet destanları yazdık, şehrimizi çok daha modern bir hale getirdik. Şimdi söz bir kez daha milletimizin. Desteklerini bizden hiç esirgemeyen, dualarıyla yol aldığımız hemşehrilerimin, kardeşlerimin 31 Mart’ta da bize sahip çıkacağına inancım tamdır. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak inşallah" dedi.