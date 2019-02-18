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Başkan Zolan ‘Duygu Seli’ kitabının tanıtım etkinliğine katıldı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrenci, veli ve öğretmenlerin hazırladığı ve geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak "Duygu Seli" adlı şiir kitabının tanıtım etkinliğine katıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:34
Başkan Zolan ‘Duygu Seli’ kitabının tanıtım etkinliğine katıldı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrenci, veli ve öğretmenlerin hazırladığı ve geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak "Duygu Seli" adlı şiir kitabının tanıtım etkinliğine katıldı.


Duygu Seli adlı şiir kitabının tanıtımı Forum Çamlık Alışveriş Merkezi’nde yapıldı. Tanıtım gününe Başkan Zolan, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu Müdürü Murat Uysal, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Uysal, “Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle kısacası Hacı Halil Bektaş Ortaokulu ailesiyle anlamlı bir eser ortaya koymaya karar verdik. Bu kitapla geleceğe hem ölümsüz anılar bırakmak, hem Denizlimize katkı yapmak, hem de Mehmetçiğimize destek olmak istedik" dedi.


Başkan Osman Zolan ise Büyükşehir Belediyesi olarak kent belleğine bugüne kadar 150 dolayında eser kazandırdıklarını ifade etti. Denizli’nin birçok değerini anlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarının artmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Gelecekte Denizlimizin değerlerinin unutulmamasını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.


Başkan Zolan, anlamlı çalışma için Hacı Halil Bektaş Ortaokulu’nu da tebrik etti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:34
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