Başkan Zolan: “Basın mensupları kutsal bir görev icra ediyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, basın mensuplarının kutsal bir görev icra ettiğini kaydederek, basın mensuplarının milletin hizmetkarı olarak çalıştığını söyledi.

Başkan Zolan ’24 Temmuz Basın Bayramı’ dolayısı ile kentteki ulusal ve yerel medya mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Zolan konuklarını kentin simgelerinden biri olan Bağbaşı Yaylası’nda ağırladı. Basın mensupları ve aileleri yaylaya teleferik ile çıktı. Gerçekleştirilen programa Başkan Zolan’ın yanı sıra Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, protokol üyeleri, gazeteciler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan gazetecilerin toplumda iletişim gibi önemli bir görevi yerine getirdiklerini ve kutsal bir görev icra ettiklerini söyledi. Gazetecilerin demokrasinin gelişmesine büyük katkılar sağladığını hatırlatan Başkan Zolan, bu anlamda basın mensuplarının aslında milletin hizmetkarı olduğunu söyledi.

Program yemek ikramı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı üyelerinin seslendirdiği şarkıların ardından sona erdi.