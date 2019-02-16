Başkan Zihni Şahin: “Her şey çocuklarımız için”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Güvenli oyun parkları istiyoruz” diyen minik Eylül’e söz vererek, "Atakum’da çocuklarımız için birbirinden önemli projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, beraberinde MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Al, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Özil ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Atatepe Mahallesi’nde bulunan Karadeniz Evleri 2 Sitesi’nin misafiri oldu. Başkan Şahin, "Halkımızla iç içeyiz. Taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Vatandaşımızın bütün isteklerini yerine getirmek için gayretle çalışacağız" diye konuştu.

Kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan site sakinlerine hitap eden Başkan Şahin, “Ben insanları seviyorum. İnsanlara faydalı olmayı, dertleri ile dertlenmeyi seviyorum. Kimisi çok para kazanınca, mal mülk sahibi olunca mutlu olur, ben insanlara hizmet edince mutlu oluyorum. Samsun’da tarafıma gösterilen ilgi ve alaka beni çok mutlu ediyor. Tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Atakum Karadeniz’in en hızla gelişen, yeşille mavinin buluştuğu şirin mi şirin bir ilçesi. Sürekli büyüyen, böylesine güzel bir ilçeye hizmet etmek bize onur verecektir. Hizmette sınır olmaz, ne kadar yapılırsa fazlası istenir. Biz de çıtayı yükselterek istekleri gerçekleştiririz. Tüm kurumlar hep beraber çalıştığımız sürece aşılamayacak engel yoktur. Atakum’da sadece şehrin güzelleşmesi yaşam kalitesinin artmasıyla değil, ekonomik anlamda da nasıl katkı sağlarız, onun çalışması olacak. Sanayi için adımlar atacağız örneğin. Köylerimizde vatandaşımızın her türlü tarımsal faaliyetine destek olacağız. Özellikle hayvancılık ile ilgili taleplerine karşılık vereceğiz” şeklinde konuştu.

Çocuklar için müjdeler

Başkan Zihni Şahin’i ailesiyle birlikte dinlemeye gelenler arasında yer alan Seyfi Demirsoy İlköğretim Okulu öğrencisi Eylül Bayrak söz olarak bir talebini iletti. Eylül’ün, "Başkan amca, güvenli bir şekilde oyun oynayabileceğimiz parklar istiyoruz" sözü üzerine Başkan Şahin şunları söyledi:

"Sana söz bu isteğini yerine getireceğim. Ayrıca siz çocuklarımız için çok daha başka projelerimiz olacak. Sizler geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Çocuklar en kıymetli varlıklarımızdır. Sizler için her şeyi düşündük. Tüm çocuk oyun parklarımızda güvenlik kameraları olacak. Çocuklarımız mavi ve yeşilin içinde büyüyecek. Kültür, sanat ve sportif etkinliklerle yetişecek. Onların bilgiye erişimini daha yoğun olarak sağlayacağız. Engelli çocuklarımız için de tüm engelleri birlikte kaldıracağız. Tüm bu çabamız, çalışmalarımız sizler için."