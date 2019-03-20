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Başkan Zihni Şahin: “Atakum uluslararası kent olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Artan turizm yatırımları ve imkanları ile, akıllı şehir uygulamaları ile, kent planlaması ile Atakum’u uluslararası bir şehre dönüştüreceğiz" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:13
Başkan Zihni Şahin: “Atakum uluslararası kent olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Artan turizm yatırımları ve imkanları ile, akıllı şehir uygulamaları ile, kent planlaması ile Atakum’u uluslararası bir şehre dönüştüreceğiz" dedi.


Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkanvekili Turan Çakır ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Artvinliler Derneği’nin organize ettiği kahvaltı programına katıldı.


Artvinlileri, "Güler yüzlü hemşehrilerimiz" olarak nitelendiren Zihni Şahin, sözlerine, "Her kesimle bir araya gelerek sokak sokak Atakum’un bütün ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Çok çalışacağız, 31 Mart’tan sonra hiçbir problem çözümsüz kalmayacak" diye konuştu.


"Siyasi görüşü ne olursa olsun ayrım yapmaya karşı olan bir insanım" ifadelerini kullanan Zihni Şahin, "Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde bu anlayışla her görüşteki kişilerin fikirlerine itibar ederek çalıştım. İnşallah Atakum’da istişare kültürünü yerleştireceğiz. Herkesin görüşüne saygı duyarak, onların önerilerine açık olarak Atakum’un gelişmesi, kalkınması ve yaşam standardının yükselmesi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.



“Çocuklardan emeklilere, her kesime”


Atakum’un tüm güzelliklere sahip şirin bir ilçe olduğuna dikkati çeken Zihni Şahin, "Atakum 5 yılda 60 bin göç alıyorsa tabi ki bir cazibe merkezi olması nedeniyledir. Yoksa neden gelsin ki insanlar bu kente? Biz de inşallah burada daha çok yeşil alan üreterek, gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza, emeklilerimize, kısacası her kesime hitap edecek şekilde projelerimizle hizmetinizde olacağız. 100’üncü yılda 100 proje diyerek yola çıktık. İnşallah bir olumsuzluk yaşanmaz da biz de bu hizmetleri hayata geçiririz" ifadelerini kullandı.


Atakum için 2019-2024 yılları arasında uygulanacak proje, hizmet ve yatırımlarını 10 ana başlık altında topladıklarını belirten Başkan Zihni Şahin, bunları şu şekilde sıraladı: “Sosyal belediyecilik, kültür ve sanat, şehir ekonomisi, çevre kadın aile ve çocuk, şehir planlaması, akıllı şehir ve ulaşım, spor ve sağlık, eğitim ve gençlik, şehir ve sosyal hayat. Projelerimizin hayata geçmesiyle Atakum gençlik, turizm, kültür ve sanat, çevre, akıllı şehir uygulamalarıyla, bilim ve eğitime verdiği önem ile, sosyal tesisleriyle, trafiği ve ulaşımı ile uluslararası alanda tanınan bir şehir olacaktır. Atakum’un bu potansiyeli vardı. Biz bu potansiyeli harekete geçireceğiz.”



“İsrafa ve betonlaşmaya izin vermem”


İsrafa ve betonlaşmaya izin vermeyeceğini belirten Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:


“Üniversitelerimiz ile iş birliği içerisinde bilimi esas alarak şehir planlaması yapacağız. Betonlaşmaya, israfa izin vermeyeceğim. Çevreye duyarlı ve şeffaf bir anlayış ile hareket edeceğim. Tüm projelerimizle Atakumumuzu her alanda daha güzel bir geleceğe taşıyacağız.”

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:13
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