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Başkan Zeydan Karalar, asfaltlama çalışmalarını inceledi

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş ilçesi Yüzbaşı-Çavuşlu mahalleleri arasındaki toplam 14 kilometrelik yolun bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:33
Başkan Zeydan Karalar, asfaltlama çalışmalarını inceledi

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş ilçesi Yüzbaşı-Çavuşlu mahalleleri arasındaki toplam 14 kilometrelik yolun bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başladı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüzbaşı ve Çavuşlu mahalleri arasındaki toplam 14 kilometrelik yolun bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. İlk etap çalışmalarda 3600 metre uzunluğunda, 6,5 metre enindeki yolda yapılan sathi kaplamanın sonuna gelindi. İkinci etap çalışmaları kapsamında, önceden hazırlanan 2500 metre uzunluğundaki yolun sathi kaplamasını gerçekleştirecek olan ekipler, 14 kilometrelik yolu en kısa zamanda tamamlayacak.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Yüzbaşı-Çavuşlu mahalleleri arasında gerçekleşen yol, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:33
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