0553 313 94 23

Başkan Yüzügüllü’yü pankart ve havai fişeklerle karşıladılar

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ziyaret ettiği Böğürtlen mahallesinde pankart ve havai fişeklerle karşılandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:34
Başkan Yüzügüllü’yü pankart ve havai fişeklerle karşıladılar

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ziyaret ettiği Böğürtlen mahallesinde pankart ve havai fişeklerle karşılandı.


İlçede yaşayan Araklı’lı vatandaşların mahallesi olan Böğürtlen’de, Başkan Yüzügüllü için ’2bin Araklı’lı Sivrihisar’da Seninle’ pankartları açıldı. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği Yüzügüllü, sorunları dinleyip çözüm önerilerini sundu. Gösterilen ilgiden ve sevgiden duyduğu mutluluğu ifade eden Hamid Yüzügüllü, "Vatandaşlarımızın istekleri, sıkıntıları bizim için çok önemli. Her fırsatta gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretleriyle halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımız, bize çok büyük bir ilgi ve sevgi gösteriyor. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor. Allah, kendilerinden razı olsun. Gayemiz, Sivrihisar’ımızı Türkiye’nin en gözde ilçeleri arasında en üst sıralara taşımak. Sivrihisarlımıza çağın gerektirdiği yatırımlarımızı sırasıyla kazandırıyoruz. Bunu da halkımızla birlikte yapıyoruz. Bizler bu yola çıkarken vatandaşımıza güvendik ve bağımızı hiçbir zaman kopartmama sözü verdik. Çok şükür bu sözümüzü de tutuyoruz ve her geçen gün hemşehrilerimizle çok daha güçlü bir gönül bağları kuruyoruz. Doğumdan ölüme her yaştan vatandaşlarımızın hayatında hizmetlerimizle yer alıyoruz. Günün büyük bölümünü vatandaşımızın sorunlarını dinlemek ve sorunların çözümü için ayırıyoruz. Vatandaşımızla en hızlı çözüm yollarını yine beraber istişare ederek arıyor ve çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.


Başkan Yüzügüllü, vatandaşlar ile hatıra fotoğrafları çektirip ziyaretini tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:34
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uysal, Aşık Veysel gecesine katıldı
    1. Başkan Uysal, Aşık Veysel gecesine..
    2. Dünyayı şaşırtan açıklama: İstifaya..
    3. Güvenlik kamerası kaydını da çalmaları..
    4. GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli 34 ilde..
    5. Mamut Art Project ile heyecan verici..
    6. Adanalı mimar şiir okurken kalp krizi..
    7. Ticaret Odası’ndan Başkan Çelik’e..
    8. TUSAŞ’ın Anka’sı Malezya Yolunda
    9. Alanya’da operasyonda gözaltına alınan..
    10. Kepez’e Anadolu geliyor
    11. KPSS ücretleri 2019 son dakika ÖSYM..
    12. TİKA’dan Uruguay’da engellilere destek
    13. Eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı..
    14. Kalpleri de fetheden bir belediyecilik..
    15. Akülü aracına Salihli Belediyesi ile..
    16. Cizre’de sele kapılan araçtaki gelin..
    17. Bakan Gül'den PKK'lı adaylar hakkında..
    18. Aynı saatlerde iki farklı mahallede..
    19. 250 bin yavru sazan balığı suyla..
    20. Erkekler Voleybol Play-Off’u Kayseri’de
    21. Millet İttifakı adayı Özdemir: "Biz..
    22. İbrahim Camii’nden Rawda ve Nur..
    23. İş gücü istatistikleri (3)
    24. Doğu Anadolu buz tuttu: Ardahan eksi 12
    25. Karları eriten güzellik
    26. Kayseri Analig Güreş takımı Türkiye..
    27. Silah arkadaşlarını şehit verdikleri..
    28. Bu köy muhtar adayı için referanduma..
    29. Diagne’den Abdurrahim Albayrak’a..
    30. Iğdır’da sigara ve alkol kaçakçılığı
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok