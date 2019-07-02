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Başkan Yüzügüllü’den teşekkür

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, dolu dolu geçen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin sona ermesinin ardından bir teşekkür mesajı yayınladı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:51
Başkan Yüzügüllü’den teşekkür

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, dolu dolu geçen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin sona ermesinin ardından bir teşekkür mesajı yayınladı.


Medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olan Sivrihisar’da Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Festivale gelen misafirler Nasreddin Hoca’ya dair pek çok şey, çeşitli etkinlikler, gösteriler, sergiler, konserler ve çok daha fazlasını bir arada görme ve yaşama fırsatı buldu.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, dolu dolu geçen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili olarak “Farklı kültür ve medeniyetten birçok insan Sivrihisar’ımıza geldi. İlçemizin tanıtımı açısından çok güzel bir organizasyonu geride bıraktık. İlçemiz medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Sivrihisarlı esnafımızda festivalimizle birlikte kazanç sağladı. Biz Sivrihisar’ımızın tanıtımına turizmine ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladık. Halkımızın, hemşehrilerimizin ve esnafımızın birlik ve beraberliği ile güzel bir festival oldu. Sivrihisarlı hemşehrilerime ve festivalimizde bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



BU FESTİVALİN MAYASI TUTTU


Yüz binlerce vatandaşın katılım sağladığı Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali hafızalara kazındı. Yoğun ilginin gösterildiği festivale katılan yerli ve yabancı misafirler Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü tebrik ederek kendisine teşekkürlerini sundular. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Doğru işler yapıyoruz ki insanlar tarafından takdir ediliyoruz. Yerli ve yabancı insanlar tarafından büyük beğeni toplayan festivalimizin yoğun ilgi ve alaka görüp takdir edilmesi de bizleri gururlandırıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:51
  1. kültür
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