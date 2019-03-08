Başkan Yüzügüllü, öğrencilerle bir araya geldi

Sivrihisar belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) uygulanan Eskişehir’deki 2 okuldan birisi olan Sivrihisar Hasan Karacalar Ortaokulunda düzenlenen programda öğrenciler ile bir araya geldi Hamid Yüzügüllü, Türkiye´nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan TIMSS, 4´üncü ve 8´inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri derslerinde kazandığı bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik yapılan TIMSS tanıtımında çocuklara başarılar dileyerek, hediyelerini takdim etti.