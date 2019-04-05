Başkan Yüzügüllü mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 2. kez Ak Parti’den Sivrihisar Belediye Başkanı seçilen Hamid Yüzügüllü mazbatasını aldı.

Yüzügüllü, mazbatasını Sivrihisar Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ayşe Hilal Çelikbilek’ten aldı. Yüzügüllü, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, Sivrihisar Belediye Başkanı olarak 7’den 70’e, ilçe merkezinden kırsalına herkesi kucaklamaya devam edeceğini belirterek "İlçemizde halkımızla birlik ve beraberliğimizi, Sivrihisar’ımızın örnek teşkil edecek bütünlüğünü bir kez daha 31 Mart’ta sandıklarda gösterdik, 5 yıl boyunca birlikte ürettik, birlikte elimizi taşın altına koyduk, birlikte değerlerimize sahip çıkıp, ilçemizi tüm dünya’ya tanıttık. Çünkü asıl mesele bir bütün olabilmekti biz bunu Sivrihisar’da başardık. Şimdi yeniden içimizde ki memleket ve hizmet aşkıyla yeni hayaller ve yepyeni projeler ile hemşehrilerimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz.Sivrihisar’da temelleri attık, başladığımız işleri bitirmeye ve Sivrihisar’ı hak ettiği yere taşımaya geliyoruz. Önümüzdeki süreçte de kadim ilçemizi çok daha ileriye taşıyacak proje ve eserlerle, daha fazla refah üreten, istihdam sağlayan, katma değer yaratan, tüm alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanmış müreffeh bir Sivrihisar için, canla başla çalışacağız. Sivrihisar’ın çehresini değiştirmeye ve geliştirmeye devam edecek, her alanda öncü olacak, gencinden yaşlısına, köylerimizden ilçe merkezine kadar aynı kalitede hizmet vereceğiz. Hayalini kurduğumuz Sivrihisar’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Birlikte sevineceğiz, birlikte yorulacağız ve birlikte kazanacağız" dedi.