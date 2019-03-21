Başkan Yüzügüllü halk pazarında Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İlçe halk pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşları ile biraraya gelen Yüzügüllü, hayırlı işler, bereketli pazarlar diledi. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, memleketin güler yüzlü, sıcak kanlı insanları, Sivrihisarlı hemşehrileri ile görüşüp hasbihal etmektun mutlu olduğunu anlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.