Başkan Yüzügüllü halk pazarında
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu.21 Mart 2019 Perşembe 11:24
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İlçe halk pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşları ile biraraya gelen Yüzügüllü, hayırlı işler, bereketli pazarlar diledi. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, memleketin güler yüzlü, sıcak kanlı insanları, Sivrihisarlı hemşehrileri ile görüşüp hasbihal etmektun mutlu olduğunu anlattı.
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