Başkan Yüzügüllü Avcı Bayramı’na katıldı
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğine katıldı.19 Mart 2019 Salı 13:27
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğine katıldı. Yüzügüllü, Bahçecik Mahallesi sınırlarında güvenlik tedbirlerinin itinayla alınarak gerçekleştirilen etkinlikte hemşehrileri ile atışlar gerçekleştirdi. Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Avcılık İhtisas Kulübü Dernek Başkanı Selçuk Ançı ya teşekkürlerimi sundu.
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