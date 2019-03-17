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Başkan Yusuf Adli’den Yeni Zelanda’daki katliama kınama

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, Yeni Zelanda’daki vahşi terör saldırısını kınadı.

17 Mart 2019 Pazar 13:53
Başkan Yusuf Adli’den Yeni Zelanda’daki katliama kınama

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, Yeni Zelanda’daki vahşi terör saldırısını kınadı.


Din-Bir-Sen Van Şubesi binasında basın açıklaması yapan Yusuf Adli, Din-Bir-Sen olarak Yeni Zelanda’daki camilere yapılan hain, cani, ırkçı ve şovenist saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Yusuf Adli, “Faillerini lanetliyoruz. Bu dünyada yükselen ırkçılığın ve Müslüman düşmanlığının ne boyutlara ulaştığının son örneğidir. Bu ne ilktir ne de son olacaktır. Tağuti sistemler yok edilmedikçe bu saldırılar tekrar edecektir. Bu menfur olaydan İslam ümmetinin dersler çıkarması gerekliliği ortadadır. Bu vesileyle şehit olan Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diler, başta ailelerine ve tüm Müslümanlara başsağlığı, yaralı olanlara da Cenab-ı Allah’tan acil şifalar dileriz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:53
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