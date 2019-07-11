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Başkan Yüksel sünnet olan çocukları ziyaret etti

Ergene Belediyesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl 6.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:05
Başkan Yüksel sünnet olan çocukları ziyaret etti

Ergene Belediyesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl 6.’sı yapılacak olan Ergene Sünnet Şöleni kapsamında Ergene Belediyesi’ne başvuran toplam 150 çocuğun sünnet işlemi yapılmaya başlandı.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu’daki özel bir hastanede gerçekleştirilen sünnet operasyonlarında erkekliğe ilk adımı atan sünnet çocuklarını ve ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Ergene Belediyesi olarak 6 yıldır ilçe genelinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirildiğini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sünnet olan yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Anne ve babaları da inşallah yavrularının mürüvvetlerini de görürler. Geleneksel hale getirerek her yıl düzenlemiş olduğumuz sünnet şölenimizin bu sene 6.’sını düzenleyeceğiz” dedi.


Sosyal belediyeciliğe önem verdiğini her fırsatta dile getiren Başkan Yüksel, “Sünnetin bizim toplumumuzda gerek dini gerekse geleneksel açıdan çok önemli bir yeri vardır. Sünnet erkek evlatlarımız için olmazsa olmazlarımızdan biridir. Erkekliğe ilk adımı atacak olan çocuklarımızın tüm sünnet kıyafetleri Ergene Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Temmuz ayının sonuna kadar sürecek olan sünnet operasyonları için belediyemizin sağlık işleri müdürlüğü çalışanları tarafından evlerinden alınan çocuklar ve aileleri özel hastanede gerçekleştirilen sünnet işlemlerinin ardından sağlıklarına kavuşana kadar da takipleri yapılmaktadır. Uzman ekipler tarafından sağlıklı bir ortamda sünnet olan çocukların masrafları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. İlçemizde erkekliğe ilk adımını atacak miniklerimiz için düzenleyeceğimiz sünnet şölenimiz ile birlikte yine bu yılda bu mutluluğu inşallah hep beraber yaşayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:05
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