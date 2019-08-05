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Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi’nde Ergene Belediyesince kurulan kurban satış merkezini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:38
Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi’nde Ergene Belediyesince kurulan kurban satış merkezini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu. Ziyarette Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı da yer aldı.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı ile birlikte Sağlık Mahallesi’nde Ergene Belediyesi tarafından kurulan kurban satış merkezini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu.


2 bin 500 küçükbaş ve 500 büyükbaş çadır kapasiteli pazar yerinde kurban satışlarının devam ettiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Hayvan üreticilerimiz için kurulan çadırlarımızda belediyemiz tarafından ücretsiz su ve aydınlatma hizmeti veriyoruz. Kurban pazarının yanında yer alan kesim alanımızda 16 küçükbaş ve 4 büyük baş kesim locası ile vatandaşlarımız bayram süresi boyunca kurbanlıklarını burada kesebilecekler” dedi.


Kurban pazarına giren tüm kurbanlıkların Ergene Belediyesi veterineri tarafından sağlık taramasında da geçtiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Vatandaşlarımızın sağlıklı kurbanlıklar temin edebilmesi için her türlü tedbiri almış bulunmaktayız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:38
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