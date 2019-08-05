Başkan Yüksel, Kur’an-ı Kerim’i hatim eden öğrencileri tebrik etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ulaş, Marmaracık Mahallelerindeki hatim merasimlerine katılarak Kur’an-ı Kerim’i hatim eden öğrencileri tebrik etti. Başkan Yüksel ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Ergene’de yaz tatili boyunca camilerde düzenlenen Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler hatim merasimlerini gerçekleştirdi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene CHP İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy ve Ergene Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte Ulaş ve Marmaracık Mahallelerindeki hatim merasimlerine katılarak Kur’an-ı Kerim’i hatim eden öğrencileri tebrik etti.

Ergene İlçesinde düzenlenen yaz dönemi Kur’an kurslarının çok faydalı geçtiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Yüksel, “Yaz boyunca Kur’an-ı Kerim’i ve temel bilgileri öğrenen minik yavrularımızı tebrik ediyorum. Dinimizi küçük yaşta öğrenmeleri anne babalarını ve bizleri mutlu etti” dedi.