Başkan Yüksel genç çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli’nin oğlu Ahmet İçmeli ile Melek Harbutoğlu çiftinin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İçmeli’nin oğlu Ahmet İçmeli ile Melek Harbutoğlu çiftinin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Çiçeği burnunda çiftin ailesi, sevenleri ve dernek yönetiminin katıldığı nikâh töreni, Kartal Bülent Ecevit Nikâh Sarayı’nda gerçekleşti. Nikâh töreninin ardından Ahmet ve Melek çiftini tebrik eden Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çocuklar yetiştirmeleri temennisinde bulunarak aile cüzdanını genç çifte takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.