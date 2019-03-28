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Başkan Yüksel, Ergene Velimeşesporlu futbolcularla bir araya geldi

TFF.

28 Mart 2019 Perşembe 16:26
Başkan Yüksel, Ergene Velimeşesporlu futbolcularla bir araya geldi

TFF. 3. Lig 1. grupta bulunan Ergene Velimeşespor futbolcuları ve yöneticileri Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile bir araya geldi.


Tekirdağ’ı profesyonel liglerde temsil eden tek takım olan Ergene Velimeşespor futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’i ziyaret etti. Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonu’ndaki ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy da katıldı.


Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ligde göstermiş olduğunuz başarılı performanslarınızdan dolayı ayrıca sizleri takdir ediyorum. Tekirdağ’ımızı profesyonel liglerde temsil eden tek takım Ergene Velimeşespor’dur. Bu da gösteriyor ki Ergene Belediyesi spora çok fazla önem veriyor. Ligin bitimine sayılı haftalar kaldı, bir üst lige çıkmak için playofflara kalacağınıza ben yürekten inanıyorum" dedi.


Ergene Velimeşespor futbolcuları ve yöneticileri de desteklerinden dolayı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e teşekkürlerini iletirken birçok spor kulübünde olmayan imkanların Ergene Velimeşespor takımında olduğunu belirterek özellikle tesis anlamından diğer kulüplerinden çok önünde olduğunu dile getirdi.


Ligde 46 puanla beşinci sırada bulunan Ergene Velimeşespor en yakın takipçisine 8 puan fark atarak playofflara doğru emin adımlarla ilerliyor. Oynamış olduğu 27 maç sonunda sadece 5 kez mağlup olan ve başarılı bir performans sergileyen mavi beyazlılar ligin 29. haftasında İzmir deplasmanında Tire 1922 takımı ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:26
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