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Başkan Yüksel, derneklerin etkinliklerine katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçe genelinde faaliyet gösteren derneklerin gerçekleştirdiği etkinliklere katılarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

25 Haziran 2019 Salı 09:20
Başkan Yüksel, derneklerin etkinliklerine katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçe genelinde faaliyet gösteren derneklerin gerçekleştirdiği etkinliklere katılarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Ergene’de her zaman vatandaşlarla bir arada olan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, geçirmiş olduğu yoğun mesai programında, Ergene Samsunlular Derneği Bolluk Aşı, Ergene Kars Ardahan Iğdır ve Ergene Erzincan Tunceli Bingöl Derneklerinin düzenlemiş olduğu etkinliklere katıldı. Düzenlenen etkinliklere Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in yanı sıra Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Yüksel Baydarlı ve Mehmet Cebeci, Ergene Belediyesi Meclis üyeleri ile CHP Ergene İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy da katıldı.


Düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla halay çeken, bolluk aşında kepçeyle yemek doldurarak vatandaşla iç içe bir piknik şöleni havası geçiren Başkan Yüksel, "Sevgiyle çıktığımız hizmet yolculuğumuzda vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.


Mangalların yakıldığı, şarkı ve türkülerin söylendiği, davul-zurna eşliğinde yöresel halay ve oyunların oynandığı etkinliklere katılım sağlayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Birlik ve beraberliğin yansıması olan derneklerin havaların ısınmasıyla birlikte düzenledikleri piknik etkinlikleriyle kardeşliğin dostluğun kanıtını oluşturmaktadır. Bizler de sevgiyle çıktığımız hizmet yolculuğumuzda vatandaşlarımızın her daim yanında olmayı görev edinerek, halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Birliğin, beraberliğin ve kardeşlik duygularının artarak devam ettiği ilçemiz genelinde daha nice güzel etkinlilerde bir arada olmanın mutluluğunu paylaşacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:20
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