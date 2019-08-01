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Başkan Yüksel, Çorlu TSO Başkanı Volkan ve fırıncı esnafını konuk etti

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorlu, Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit ile birlikte Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’i makamında ziyaret etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:28
Başkan Yüksel, Çorlu TSO Başkanı Volkan ve fırıncı esnafını konuk etti

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorlu, Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit ile birlikte Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’i makamında ziyaret etti.


Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan ile Çorlu TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorlu, Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Başkan Yüksel ile birlikte karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Volkan ve Yiğit, Ergene Belediyesi’nin çalışmalarını, hizmetlerini takdir ettiklerini belirterek Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in 5 yıl gibi kısa bir sürede modern bir ilçe inşa ettiğini belirttiler.


Bu güzel düşüncelerinden dolayı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan ile Çorlu TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorlu, Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit’e teşekkürlerini sundu. Gerçekleşen ziyarette ayrıca Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Hülya İnci, Mehmet Cebeci ve Ergene CHP İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy’da yer aldı.


Ziyaretin ardından Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Yiğit, Ergene’de faaliyet gösteren fırıncılarla bir araya gelerek sektörel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:28
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