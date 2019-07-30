Başkan Yüksel, Başkan Şadi Yazıcı’nın acısına ortak oldu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın vefat eden dedesi Şahbender Selvi’nin cenazesine katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın vefat eden dedesi Şahbender Selvi’nin cenazesine katıldı.

Kartal’daki Topçamlar Cami’ndeki cenaze törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilciler, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cenazeye çelenk gönderdi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, Selvi’nin cenazesi Soğanlık Mezarlığı’nda bulunan aile kabrine defnedildi.

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