Başkan Yüksel57. Alay Sancak Devir Teslim Törenine katıldı Tekirdağ Valiliği önünde 57.

Tekirdağ Valiliği önünde 57. Alay Yürüyüş Komitesinin düzenlemiş olduğu temsili sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katıldı.

Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleşen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Tekirdağ Valiliği Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “ Şanlı tarihimiz ile gurur duyuyoruz, Bizler kurtuluş savaşı mücadelesi vermiş ve vatanımızı düşman işgalinden kurtararak, yeniden inşa eden ecdadın torunlarıyız, Tarihimizi her daim yaşatmaya devam edeceğiz, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

57. Alay Yürüyüş komitesinin 5 günlük yürüyüşün ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi şehitleri anma programına katılacakları kaydedildi.

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