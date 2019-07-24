Başkan Yüksel: "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun"

Tekirdağ’ın Ergene İlçe Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mesajında, "Türk Basın hayatında önemli dönüm noktasını teşkil eden basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz günü “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Demokratik yönetimin vazgeçilmez unsurlarından olan basın, kamuoyunun en önemli bilgi edinme kaynaklarındandır. Türk basını da tarihin her döneminde halkın gözü, kulağı, sesi olmuştur. Kamu Yönetimi ile vatandaşlarımız arasında önemli bir işlev görevi gören basınımız demokrasinin ve Cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir.Gazetecilerin güç şartlar altında çalıştığı ve birçok zorlukla mücadele ederek yayın hayatına devam ettiği herkesin malumudur. Yaygın basının tamamlayıcısı olan yerel basının güçlü olması, görevini rahat bir ortamda ve güven içinde ifa etmesi tüm basının yararına olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını” en içten dileklerimle kutluyor, Tekirdağ basınının, bu güne kadar olduğu gibi, bundan böyle de ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceklerine inandığım çalışmalarında üstün başarılar diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.