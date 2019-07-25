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Başkan Yücel’den lösemiyle savaşa destek

Lösemi Hastası Şebnem Köseoğlu’nun ilik bulunması için sosyal medyadan yaptığı çağrıya kulak veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kızılay çadırında kök hücre ve kan bağışında bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:14
Başkan Yücel’den lösemiyle savaşa destek

Lösemi Hastası Şebnem Köseoğlu’nun ilik bulunması için sosyal medyadan yaptığı çağrıya kulak veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kızılay çadırında kök hücre ve kan bağışında bulundu.


Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi’nde öğretim görevlisi lösemi hastası Şebnem Köseoğlu’nun sağlığına kavuşabilmek adına sosyal medyadan yaptığı ilik bağışı çağrısı büyük yankı uyandırdı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Köseoğlu’nun çağrısına kulak vererek, uygun iliğin bulunması adına Kızılay çadırına giderek kök hücre ve kan bağışında bulundu.


Köseoğlu’nun durumunu yakından takip ettiğini, dönem dönem arayıp hastalığının son durumu hakkında bilgi aldığını ifade eden Başkan Yücel, “Şebnem kardeşimiz gibi bu amansız hastalığa yakalanan pek çok evladımıza, kardeşimize en başta acil şifalar diliyorum. Umuyorum ki en kısa zamanda uygun donör bulunacak ve kendisi eski sağlığına kavuşacak. Şebnem ve daha nice Şebnemler için tüm vatandaşlarımızı kök hücre ve kan bağışında bulunmaya yapmaya davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:14
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