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Başkan Yücel’den, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ve basında sansürün kaldırılışının 111.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:29
Başkan Yücel’den, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ve basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümüne ilişkin bir kutlama mesajı yayınladı.


Basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü olan 24 Temmuz tarihinin Türk basınında önemli bir yeri bulunduğunu kaydeden Belediye Başkanı Yücel, tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı.


Basın-yayın organlarının halkı bilgilendirme noktasında çok önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirten Başkan Adem Murat Yücel, “Basın kuruluşları, doğru ve ilkeli görev anlayışı ile kamuoyunu bilgilendirmekte, yetkililerle halk arasında köprü vazifesi görmektedir. ‘Basın, Milletin müşterek sesidir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de haber alma ve haber yayma gibi görevlerinin yanında, basının toplumu aydınlatması ve yönlendirmesi bakımından önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekmektedir” dedi.


Belediye Başkanı Yücel, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Meşrutiyetin ilanı ile birlikte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihinin gazetecilik açısından bir milat, bir dönüm noktası olduğu inancındayım. Gazetecilerin ve basının hangi zorluklar altında haber yaptıklarını tüm kamuoyu biliyor. Yaptıkları görev çok değerli ve çok kıymetli. Günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını ve Basında Sansürün Kaldırılışının 111. yıl dönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:29
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