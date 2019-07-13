Başkan Yücel Yılmaz’dan 15 Temmuz mesajı:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yayınladığı mesajında, "Bugün kederi ve gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir yandan hürriyetine canı pahasına sahip çıkarak şehit düşen kahramanlarımızın acısını yeniden hissederken diğer yandan dünyada eşine az rastlanır bir demokrasi, bağımsızlık mücadelesi sergileyerek vatanımızı korumanın gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi Türk milletidir, milletimizin tüm fertleridir. Türk milletinin "millet" olmayı tüm dünyaya gösterdiği 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak şanlı tarihimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde hürriyetine canı pahasına sahip çıkan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemiz ve bağımsızlığımız için meydanlara koşan başta Balıkesirli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.