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Başkan Yücel, Hacımehmetli ve çevre mahalle sakinleri ile buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Melahat Seher İlkokulu Bahçesi’nde Dinek, Hacımehmetli ve Yasırali Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:34
Başkan Yücel, Hacımehmetli ve çevre mahalle sakinleri ile buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Melahat Seher İlkokulu Bahçesi’nde Dinek, Hacımehmetli ve Yasırali Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve meclis üyeleri adayları Dinek, Hacımehmetli ve Yasırali Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Buluşmada, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu “Alanya da Cumhur İttifakı adayımız mevcut Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Menderes Türel’in sizlerin destekleri ile yapacaklarını anlatmak için buradayız. Başlatmış olduğumuz bu birliktelik inşallah 2019 seçimleri sonrasında da hizmetlerimiz katlanarak artacaktır. Güçlü bir birliktelikle sizlere hizmetler daha güçlü gelecektir” dedi.



Türkdoğan: “Gelecek seçimler değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz”


MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Cumhur ittifakının asıl amacı gelecek seçimler değil, gelecek nesillerin hayatlarını garanti altına almaktır. 5 yıldır gururla gözlemlediğimiz hizmetleri; el ele gönül gönüle daha güçlü bir şekilde görmek için Alanya Adem Murat Yücel, Antalya da Menderes Türel diyoruz” ifadelerini kullandı.



Yücel: “Güçlü bir Alanya için bir olacağız”


Mahalle sakinlerine yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Yücel, “Bizleri, Cumhur İttifakı Adaylığına layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi Allah’ın izniyle ve sizlerden aldığımız destekle mahcup etmeyeceğiz. Güçlü bir Türkiye, Güçlü bir Antalya, Güçlü bir Alanya için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte çalışarak Cumhur ittifakını Alanya’da zafere taşıyacağız. İnşallah sizlerin teveccühleri ile biz kazanacağız, kazanan Alanya olacak. Alanya’mıza yine hep birlikte, içimizden biri, Alanya’nın evladı olan ülkemizin dünyadaki gür sesi Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve hükümetimizin de destekleri ile daha çok güzel hizmetler yapacağız. Cumhur İttifakıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel başkanımla uyumla çalışarak Alanya’yı daha yükseklere taşıyacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:34
  1. doğa

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