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Başkan Yücel, Eko okullara proje ziyaretinde

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı Eko Okul Programı kapsamında iki senedir bioçeşitlilik üzerine çalışan Alanya Obaköy İlkokulunu ziyaret etti.

19 Şubat 2019 Salı 15:12
Başkan Yücel, Eko okullara proje ziyaretinde

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı Eko Okul Programı kapsamında iki senedir bioçeşitlilik üzerine çalışan Alanya Obaköy İlkokulunu ziyaret etti.


Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Eko Okullar Programı kapsamında 4 yıldır faaliyet gösteren Obaköy İlkokulu eko team öğrencileri biyolojik çeşitlilik ile ilgili yaptıkları çalışmaları Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile buluşturdu. Belediye Başkanı Yücel, çevre konularında eğitimin önemi, bioçeşitlilik uygulamaları ve yerel yönetim olarak yürütülmekte olan çevre faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Eko team öğrencileri yapmış oldukları limon çekirdeğinden limon ağacı yetiştirme, atık malzemelerden kıyafet tasarlama, çevre ile ilgili gerçekleştirdikleri teknik geziler, yumurta kabuğu, muz kabuğu ve çay posası ile organik gübre hazırlama etkinlikleri hakkından bilgiler paylaştılar.



Bioçeşitlilik ile ilgili birikimler çocuklara aktarıldı


Alanya Belediye Başkanı Âdem Murat Yücel, bir ziraat mühendisi olarak, Eko Okullar Programı kapsamında işlenen bioçeşitlilik konusu hakkındaki bilgi birikimlerini Eko team öğrencileri ile paylaştı. Öğrenciler Belediye Başkanı Yücel’in bakış açısını öğrenmek amacı ile çeşitli sorular yönelttiler. Öğrencilerin meraklı sorularına detaylı ve net bir şekilde cevap veren Yücel, ilerleyen günlerde öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek eko projelerle ilgili bilgi aldı.



Çevreci uygulamalardan bahsedildi


Alanya Belediye Başkanı Âdem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralleri, Sıfır Atık Projesi, Atık Piller ve Bitkisel Atık Yağların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi paylaşımı yaptı. Söyleşi kapsamında Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş öğrencilerin çevrenin korunmasına dair bilgi edinmek istedikleri çalışmalarla ilgili soruları cevaplayarak, eko okul programlarına katılım düzeyinin gerek okul bazında gerekse de proje bazında arttırılması yönünde planlamalar yaptıklarını ifade etti.



Öğrenciler yaptıkları çalışmalardan bahsetti


Yeşil Bayrak sahibi Eko Okul Obaköy İlkokulu öğrencileri iki senedir yürüttükleri Bioçeşitlilik konusu hakkında yaptıkları atölye çalışmaları ve bilgilendirme panoları hakkında sunumlarını paylaştılar. Yürütmekte oldukları çevre programının konu başlığına dair hazırladıkları eylem planları hakkında bilgi veren Eko Okul Koordinatörleri ve öğrenciler okul bahçesinde oluşturdukları etkinlik alanını Yücel’e tanıttılar. Eko Okul Programı kapsamında oluşturdukları bioçeşitlilik temalı alanı Başkan Yücel’e anlatan öğrenciler, yaklaşan bahar aylarını daha zengin bitki çeşitleri ile karşılayacaklarını belirttiler.



Yücel’den öğrencilere çevreci bez torbalar


Söyleşi sonunda Belediye Başkanı Yücel, Sıfır Atık Projesi kapsamında Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan Çevre Dostu Bez Torbaları başarılı eko okul uygulamalarından dolayı öğrencilere hediye etti.


Eğitim alanında yapılan en iyi uygulama bazlı projelere desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Yücel, bu tür eko projeler konu başlığında öğrenciler ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:12
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