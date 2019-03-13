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Başkan yücel ALTİD’e konuk oldu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu toplantısına konuk oldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:04
Başkan yücel ALTİD’e konuk oldu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu toplantısına konuk oldu.

 

Aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, seçim çalışmaları kapsamında Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ni (ALTİD) ziyaret etti. Yapılan ziyarette Başkan Yücel, her zaman turizmcilerle birlikte ahenk içinde çalıştıklarını, seçimi kazanması durumunda da daha güçlü bir Alanya ekonomisi için yeni turizm projelerine imza atacaklarını söyledi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de, yapılması ve düzenlenmesi gerekenlerin yer aldığı bir dosyayı Başkan Yücel’e verdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:04
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