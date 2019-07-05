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Başkan Yüce’den başarılı öğrencilere istihdam müjdesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi’nin yılsonu mezuniyet törenlerine katılarak öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:12
Başkan Yüce’den başarılı öğrencilere istihdam müjdesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi’nin yılsonu mezuniyet törenlerine katılarak öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu.


Sakarya Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen törenlerde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi mezunlarını verdi. Mezuniyet törenlerine Başkan Yüce’nin yanı sıra Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.


Mezuniyet sevinci yaşayan tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Yüce, “Mezuniyet sevinci yaşayan tüm öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, yaşamları boyunca başarılar diliyorum. Maddi ve manevi yoğun bir emek harcadığınız bu süreçte sizler gayret ettiniz, Rabbim’de sizleri başarıya ulaştırdı. Sakarya Üniversitesi; nice bilim insanlarını yetiştiren, geleceğe dair vizyonu olan, şehrimize ve ülkemize değer katma çabası içinde olan ve en önemlisi ‘Arayan değil, aranan’ öğrencileri ülkemize kazandıran örnek bir eğitim kampüsüdür. Biz; üniversitelerimizin, akademik camiamızın yanında olmaya, şehrimiz ortak paydasında buluşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle değerli öğrencilerimize ve onları bugünlere getiren ailelerine de bir müjde vermek isterim. Alanlarında başarılı, fakülte birincisi olan mezun kardeşlerimize istedikleri takdirde şehrimize hizmet etmeleri ve başarılarından istifade etmemiz için istihdam sözü veriyorum” dedi.


Mezun öğrencilere her zaman kendilerini daha fazla geliştirmesi tavsiyelerinde bulunan Yüce, “Gelişen teknolojiye ayak uydurmanın, tasarlayan, geliştiren ve üreten gençler olmak için çok çalışmaya devam etmek durumundasınız. Bugüne kadar gayretleriniz ve çalışkanlığınızla geldiniz. Şimdi ise üzerinizde daha ağır bir sorumluluk, alanında yetkin kişiler olmak adına uzun bir yolunuz var. Ben gözlerinizdeki parıltıyı görüyor, gençlerimizin enerjisine ve inancına güveniyorum. Biz çalışmanın bereketine inanan, ‘Kader gayrete aşıktır’ sözünü hayatımıza tatbik eden insanlarız. Teknolojiyi kullanan olmak bize yetmez. Biz bilim üretmeliyiz, tasarlamalıyız, geliştirmeliyiz. Gelişen teknolojinin önünde olmamız gerektiği kanaatindeyim. Bunun da yegane unsuru çok çalışmaktan, emek göstermekten geçiyor. Burada öğrendiğiniz ilmi bilgileri her zaman taze tutmalı, okumalarınızı sürdürmelisiniz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:12
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