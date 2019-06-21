Başkan Yüce, yıldırım düşen işyerini ziyaret etti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan işyerini ziyaret ederek esnaflara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan işyerini ziyaret ederek esnaflara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Gül ile yangın sonrası hasar gören işyerinde incelemelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, esnaflardan bilgiler aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ekrem Yüce, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade ederek, “Rabbim beterinden korusun. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan işçi kardeşlerimize şifalar diliyorum” dedi.

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