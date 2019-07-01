Başkan Yüce yayla şenliğine katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova’da Mesruriye Kıranyurt Yayla Şenliği’ne katıldı.

Programda çok sayıda katılımcının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Aziz Burak Çelik, ilçe belediye başkanları yer aldı. Yayla şenliğine katılan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, ihtiyaçlara yönelik adımları atacaklarını da dile getirdi. Mesruriye Mahalle Muhtarı Şaban Özzaim, mahallelerinin talep ve ihtiyaçlarını ileterek Başkan Ekrem Yüce, destek ve yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Ekrem Yüce, Kıranyurt Yayla Şenliği’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yayla şenliğine katılmak, değerli hemşehrilerimizle bir arada olmak büyük mutluluk. Doğum, büyüdüğüm topraklara hizmet için yola çıktık. İnşallah Mesruriye mahallemizin ihtiyaçlarına yönelik adımlarımızı atacağız. Birbirimizi sevmek, şehrimizi sevmek tüm hizmetlerin de hızla ilerlemesine vesile olacaktır. Biz; şehrimize ve milletimize hizmet etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hizmet aşkımız Sakarya’nın tüm sınırlarını kuşatan, tüm hemşehrilerimizi kucaklayan bir anlayışla devam edecek, bir ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle Kıranyurt Yayla Şenliği’nin birlikteliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise yaptığı açıklamada “Böyle bir günde aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi Pamukovamızın yanındayız. Pamukova’nın talep ve isteklerinin takipçisi olacağız. Mahalle muhtarlarımızla da iletişim halindeyiz. İnşallah ilçemiz ihtiyaçlarının tamamlanmasıyla daha da gelişmeye devam edecek” diye konuştu.