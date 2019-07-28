Başkan Yüce, “Yarın biz bu ülkeyi emin ellere bırakmanın mutluluğunu yaşayacağız”

Sakarya Büyükiehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Baba Kampa Gidelim’ programının kapanış etkinliğine katıldı.

Macera Park’ta düzen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Elçin, Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, çok sayıda çocuk ve babaları katıldı. Babaları ile birlikte çadır kuran minikler daha sonra Başkan Yüce’nin katılımıyla kamp ateşi yakarak açık hava sineması eşliğinde güzel bir günün tadını çıkardı.

Yarın biz bu ülkeyi emin ellere bırakmanın mutluluğunu yaşayacağız diyen Başkan Yüce, “Doğa ile baş başa olmak, tefekkür etmek hayatın en güzel anlarından bir tanesidir. Toprak berekettir, toprak tevazudur, toprak samimiyettir ve toprak var oluşumuzun temelinde vardır. Burada bulunan bu güzel çocuklarımız inşallah bu hayatta her zaman mütevazi, iyi, gayretli, çalışkan ve mümin evlatlar olacaksınız. Yarın biz bu ülkeyi emin ellere bırakmanın mutluluğunu yaşayacağız. İnşallah bu güzel gecede yıldızlara bakarak yer ile göğü düşünme fırsatı yakalayacaksınız. Geceniz hayırlı olsun. İnşallah babalarınız ile birlikte güzel vakit geçirirsiniz" dedi.