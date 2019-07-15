Başkan Yüce: “Vatanına ve bayrağına sevdalı bir milletiz”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında Sakarya Valiliği himayelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Şehit aileleri, Gaziler ile Gazi yakınları onuruna düzenlenen yemek programına katıldı. Orman Park’ta düzenlenen programa Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili P. Alb. Salih Üstündağ, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Musa Çatal, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Baro Başkanı Av. Abdurrahim Burak, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, siyasi partilerin İl Başkanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ve davetliler katıldı.

Bayrağa ve vatana sevdalıyız

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere sağlıklı bir ömür dilediklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “15 Temmuz’da özgürlüğümüze, demokrasimize, bağımsızlığımıza ket vurmak isteyenlere karşı milletçe dik durduk, nice şehitler verdik. Şehit olmak için gözünü kırpmadan kurşunlara göğsünü siper eden gazilerimiz oldu. Sakarya’da ilk andan itibaren meydanlara çıkan, Valilik binasını hain darbecilere teslim etmeyen, tanka ve tüfeğe karşı geri adım atmayan bu necip millet aslında tüm dünyaya şu mesajı vermiştir: ‘Biz özgürlüğümüze, demokrasimize, bayrağımıza, vatanımıza sevdalıyız.’ Rabbim bizlere tekrar o günleri yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Ülkemizi bölmek isteyen hainlere fırsat vermesin” dedi.

Tarihte yer tutacak

Gaziler ve şehit aileleriyle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklar tarihte çok şeye şahit oldu. Vatan için, namus için, mukaddesat için, bayrak için, ezan için şehit olanları da gördü, aynı uğurda şehit olmak için can vermeye hazır olduğunu gösteren gazilerimizi de gördü. Yine bu topraklar maalesef milli birlik ve bütünlüğümüze kast etmek isteyen, milli iradeyi saf dışı bırakmak isteyen vatan hainlerini de gördü. İşte 15 Temmuz’da onlardan bir tanesiydi. Bu hain yapının milli birlik ve beraberliğimize, milli irademize darbe vurmak için ortaya çıktığı bir gündü. Ancak Yüce Allah’a hamdolsun ki sonuca varamadılar. 15 Temmuz, Çanakkale ruhunun yeniden dirilişini gösteren önemli bir gündür. 15 Temmuz, bu milletin hatıralarında, tarihinde yer tutacak en önemli hususlardan birisidir” diye konuştu.