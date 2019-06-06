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Başkan Yüce toplu bayramlaşma programlarına katıldı

Şehir genelinde düzenlenen toplu bayramlaşma törenlerine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:31
Başkan Yüce toplu bayramlaşma programlarına katıldı

Şehir genelinde düzenlenen toplu bayramlaşma törenlerine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehir genelinde düzenlenen toplu bayramlaşma törenlerine katıldı. Donatım Park’ta gerçekleştirilen Toplu Bayramlaşma Töreni ile güne başlayan Başkan Yüce, kamu kurum ve kuruluşları üyeleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya gelerek bayramlaştı. Huzur ve kardeşliğin şehri olan Sakarya’da bayramların kucaklaşmaya bir vesile olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, nice bayramlara sağlık, sıhhat içerisinde ulaşabilmeyi temenni etti.



"Bayramlaşma programları"


Donatım Park’ta düzenlenen toplu bayramlaşma töreninin ardından İtfaiye Teşkilatı’nda görevi başında olan itfaiye erlerinin bayramını tebrik eden ve kolaylıklar dileyen Başkan Ekrem Yüce, ardından AK Parti İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programına katıldı. AK Parti davasına gönül vermiş teşkilat üyeleriyle bayramlaşan Başkan Yüce, birlik ve beraberlik içerisinde Sakarya’da AK Parti’nin başarısını daha yükseklere taşıyacaklarını dileyerek hayırlı bayramlar temennilerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, programlarına STK’lar tarafından düzenlenen bayramlaşmalarla devam etti. Sakarya Yerel Kültür Derneği bayramlaşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nda bayramları tebrik etti.



"Çalışma tempomuz artacak"


Başkan Ekrem Yüce, bayramlaşma programlarına ilçe ziyaretleriyle devam etti. Geyve, Pamukova ve Taraklı’da teşkilat mensupları, muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Ekrem Yüce, bayramın ardından çalışma tempolarını daha da arttıracaklarını, “İlçelerimizin, mahallelerimizin eksiklerini biliyoruz. Gereken adımları en kısa süre içerisinde atacağız. Bize büyük bir destek gösteren hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak adına gece gündüz demeden çalışacağız. Rabbim birlikteliğimiz daim eylesin, nice bayramlara ulaştırsın” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:31
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