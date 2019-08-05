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Başkan Yüce, SGM’nin programına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sosyal Gelişim Merkezleri’nin düzenlemiş olduğu yılsonu kapanış programına katıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14
Başkan Yüce, SGM’nin programına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sosyal Gelişim Merkezleri’nin düzenlemiş olduğu yılsonu kapanış programına katıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Adapazarı, Geyve, Akyazı ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezleri’nin düzenlemiş olduğu yılsonu kapanış programına katıldı. 24 Haziran Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayan ve 6 hafta boyunca 44 farklı branşta devam eden yaz dönemi kurslarına katılan öğrencilerin hazırlamış olduğu Çocuk konserleri, sergiler, kum sanatı gösterileri ve daha nice etkinliğin yer aldığı programa Başkan Yüce’nin yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Eşi Hanımefendi Münevver Nayir, Sakarya Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, SGM Müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.



Çocuk Akademisi projesi Türkiye’de ilk


Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu güzel gecemize renk katan evlatlarımıza ve onların değerli aileleri hoş geldiniz. Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Gelişim Merkezleri’ni eviniz gibi benimsediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca buradaki öğrencileri evlatları gibi gören ve evlatları gibi ilgilenen hocalarımızı da gönülden kutluyorum. Türkiye’de ilk olacak olan Çocuk Akademisi projesiyle inşallah şehrimizin çocukları hak ettikleri değeri fazlasıyla görecekler. Türkiye’de ilk olacak olan projeye kısa sürede başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Burada üretken çocuklarımızı görmek geleceğe olan inancımı arttırdı. Allah’ın izniyle üretken çocuklarımıza desteğimiz her geçen gün daha da artarak devam edecek” dedi.



Büyük bir fedakarlık


Vali Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, “Biz toplum olarak büyük bir aileyiz. Genciyle ihtiyarıyla bir aileyiz, kadınıyla erkeğiyle bir aileyiz, engellisiyle engelsiziyle bir aileyiz. Aile fertlerinin birbirine tutkun olması gibi biz de birbirimize tutkunuz, feda edeceğimiz, göz ardı edeceğimiz tek bir ferdimiz bile yok, her bir ferdimizin toplumla uyumlu, bilgili ve eğitimli olması için gayret sarf ediyoruz. Burada büyük bir fedakârlık var, büyük bir gayret var, hem belediye çalışanlarımızın hem usta öğreticilerimizin ve öğretmenlerimizin hem de buraya çocuklarını emanet eden ailelerin büyük bir fedakârlığı var. Her şey başarıyla neticelendiği zaman elde edilenlerin verilen çaba ve yorgunluğa değdiğini görüyoruz. İnşallah gençlerimiz Sakarya’mız için buralarda en faydalı şekilde gelişecek, ailelerine, Sakarya’mıza ve ülkelerine faydalı olacaklar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Daha güzel işler başarmak üzere her daim birlikte olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14
  1. sergi
  2. sanat
  3. konser

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