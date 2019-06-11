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Başkan Yüce: “Sakarya süs bitkiciliğinde örnek olmaya devam edecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Yanık’ta Sakarya Süs Bitkileri Yetiştiricileri Birliği’ne tahsis edilen fidanlıkta incelemelerde bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 16:25
Başkan Yüce: “Sakarya süs bitkiciliğinde örnek olmaya devam edecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Yanık’ta Sakarya Süs Bitkileri Yetiştiricileri Birliği’ne tahsis edilen fidanlıkta incelemelerde bulundu.


Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ile Sakarya Süs Bitkileri Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar’dan bilgiler alan Başkan Yüce, şehirde süs bitkiciliği alanında yaşanacak gelişmeyle birlikte ekonomik kalkınmaya destek sunacaklarını ve yerli üretimi teşvik edecek adımlar atacaklarını dile getirdi.



“Süs bitkiciliğinde örnek şehir”


Başkan Ekrem Yüce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süs bitkiciliği alanında Sakarya’nın sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek adına gerekli adımları ivedi bir şekilde atıyoruz. Süs bitkiciliği sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı ziyaret ediyor, sektöre ilişkin bilgiler alıyor, yapacağımız çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyoruz. Öte yandan Fidancılık ve Peyzaj A.Ş için adımımızı atmıştık. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kuracağımız şirket ile sektörün kalkınması ve Sakarya’nın süs bitkiciliğinde örnek bir şehir haline gelmesini sağlayacağız” dedi.



“Üretim ile yerel kalkınma”


Başkan Yüce, Sakarya’nın sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceklerini belirterek, “Yerelde kalkınma için üretimin önemini her fırsatta vurguluyorum. Yerli ve milli üretim ile sektör ekonomik tabloya şüphesiz büyük bir katkı sunacaktır. Şehrimiz ihracat rakamlarını da süs bitkiciliği alanında yapacağımız girişimlerle arttıracağız. Sakarya’nın sahip olduğu mümbit toprakları en iyi şekilde değerlendirerek üreticimizin, çiftçimizin yanında olacağız. Hep birlikte şehrimiz için yeni çalışmaları hayata geçirmeye, gelir düzeyi ve yaşam standartlarını arttırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:25
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