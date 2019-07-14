Başkan Yüce: “Mavi Bayraklı plajların sayısı artacak”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) değerlendirmeleri sonucunda yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazanan Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajı’nın Mavi Bayrak Töreni gerçekleştirildi.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve ilçe belediye başkanları, SÜBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "İlçemiz doğasıyla ve deniziyle yaşanabilir ilçelerden bir tanesidir. Mavi Bayrağın dalgalanması için 33 kriterin yerine getirildiği Sahil Park ve 32 Evler Plajlarımız ile ilçemiz turizmi yeniden gelişecek. Bu plajlarımızda düzenli olarak ekiplerimiz tarafından temizlik işlemleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da plajlarımızı temiz tutma konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Mavi Bayrağın göndere çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, “Mavi bayrak asmak çok kolay bir iş değildir. Bu ciddi bir süreçten ve incelemeden geçiyor. 33 kriterin tutturulması gereken bir önemli bir süreç. Biz birkaç yıldır başardık, bu yıl da bu başarıyı gösterdik. Mavi Bayrağın tekrardan Karasu plajlarımızda olmasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Mavi Bayraklı plajların sayısını arttırmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Ekrem Yüce “Büyükşehir Belediyesi olarak Karasu sahilimizde iki noktada mavi bayraklı plajlar için belirlenen 33 kriteri sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mavi Bayraklı plaj denilince; deniz suyunun temizliği, cankurtaran hizmetlerinin verildiği, engelli dostu bir plaj olduğu, çevre yönetimine önem verildiği, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığı, plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğin sağlandığı bir plaj olduğunu söyleyebiliriz. Şehrimizin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Mavi Bayraklı plajlarımızın sayısını arttırmaya devam edeceğiz. 57 kilometre uzunluğa sahip olan Karadeniz sahillerimiz inşallah Sakarya’nın turizmde parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Sakarya’yı yaşanılabilir, yemyeşil bir şehir haline getirmeye ve bu doğal güzelliklerimizi korumaya gücümüz yettiğince çalışacak ve gelecek nesillere yemyeşil bir doğa, pırıl pırıl bir gökyüzü bırakacağız. Emanete en iyi şekilde bakmak, emaneti koruyup gözetmek, güzelleştirmek bizim hepimizin en büyük görevidir. Bu vesileyle Mavi Bayraklı plajlarımızın, şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.