Başkan Yüce: "Her yatırım Sakarya’nın bayramı olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ramazan Bayramı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya’da bayramların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; nice bayramlara birlikte ulaşabilmeyi Rabbim’den diliyorum. İnşallah Sakarya’da hayata geçireceğimiz her yatırım şehrimize bayram havası katacak. Rabbim yapacağımız tüm işlerde yardımcımız olsun” dedi.

Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya için hizmet vakti anlayışıyla çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. İlk gün ifade ettiğimiz gibi bizim bu şehre hizmet için kaybedecek vaktimiz yok. Daha fazla çalışmak ve üretmek durumundayız. Çok şükür ilk günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin çözülmesi gereken konuları üzerine yoğunlaştık. Aynı zamanda projelerimize ilişkin de adımlarımızı atıyoruz. İnşallah hızla bu şehre hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Tarımda verimliliği arttıracak çalışmalar için düğmeye bastıklarını belirten Başkan Yüce, “Tarımda verimliliği arttıracak çalışmalar için düğmeye bastık. Peyzaj ve Fidan A.Ş’nin ardından Sera ve Tarım A.Ş’yi kurduk. Sakarya Nehri üzerinde bulunan ADASU Hes’in hemen önünde çok özel bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Proje hazırlıklarımız da artık son aşamaya geldik. Dinlenme alanları, sosyal alanlar, yürüyüş alanları, kafe ve nehir üzerinde gezme imkanı olacak sandallar, Osmanlı kayıkları ile unutulmaz bir deneyim imkanını hemşehrilerimizle buluşturacağız. İnşallah her yatırım Sakarya’nın bayramı olacak. Hayırlı bayramlar Sakarya” şeklinde konuştu.