Başkan Yüce, ’Geleneksel tatlar tarih kokan Taraklıda’ programına katıldı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı’da düzenlenen ’Geleneksel tatlar tarih kokan Taraklıda’ programına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı’da düzenlenen ’Geleneksel tatlar tarih kokan Taraklıda’ programına katıldı.

Programda Vali Ahmet Hamdi Nayir, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve çok sayıda yarışmacı yer aldı. Program sonunda katılım sağlayan yarışmacılara ödül takdim edildi.

Taraklının sadece lezzetin tatlarını temsil etmediğini aynı zamanda kokularını da barındığını söyleyen Yüce, “Taraklı sadece lezzetin tatlarını temsil etmiyor, lezzetlerin kokularını barındırmıyor. Taraklı toprak kokuyor, insanlık kokuyor, şefkat kokuyor, muhabbet kokuyor ve Taraklıda güzel insanların varlığı kokuyor. Böylesine güzel bir programda sizlerle birlikte olmak gerçekten keyif verici. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, tebriklerimi sunuyorum” dedi.

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