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Başkan Yüce: “Dünya ve Avrupa Birliği standartlarında projeleri şehrimize kazandıracağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan ve beraberinde gelen heyet ile toplantı düzenledi.

30 Temmuz 2019 Salı 17:39
Başkan Yüce: “Dünya ve Avrupa Birliği standartlarında projeleri şehrimize kazandıracağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan ve beraberinde gelen heyet ile toplantı düzenledi.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve beraberinde gelen heyet ile toplantı düzenleyerek “Sakarya için hayal ettik” başlığıyla devam eden ve yapımına başlanacak projelerin Avrupa Birliği Standartlarına uygun olması konusunda gerçekleştirilen toplantıda önemli sunumlara yer verildi. Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıya SASKİ Genel Müdürü İlyas Demirci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ziya Cevherli, Bedrullah Erçin, Ali Oktar ve Daire Başkanları da katıldı.


Verimli geçen toplantının sonucunda şehrin marka değerini yükseltecek önemli kararlarda fikir birliğine varıldı. Alınan kararlar doğrultusunda “Sakarya için hayal ettik” başlığı adı altında şehre değer katacak projelerin Dünya ve Avrupa Birliği Standartlarına uygun bir şekilde Sakarya’ya kazandırılmasına karar verildi.


Toplantının sonunda konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Sakaryamıza değer katacak projelerin bitmesi ve yapımına başlanacak projelerin bir an önce hız kazanması için sabırsızlıkla çalışıyoruz. Bugün düzenlediğimiz toplantı sonucunda projelerimizi Dünya ve Avrupa Birliği standartlarına uygun bir şekilde şehrimize kazandıracağız. Türkiye Belediyeler Birliği ile iş birliği yaparak çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Bizim için önemli olan uzman kişileri doğru alanlarda görevlendirerek çalışmalarımızı profesyonel bir şekilde tamamlamak. Üniversitelerimizin mezuniyetlerinde belirttiğim gibi fakülte birincisi gençlerimizi belediye bünyesine kazandırarak başarılı olan herkesin bilgilerinden faydalanacağız. Ekip arkadaşlarımla birlikte yoğun bir şekilde çalışarak şehrimizin marka değerine katkı sağlayacak projelerimizi en kısa zamanda tamamlayacağız. Rabbim çalışmalarımızda hepimiz güç versin” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:39
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