Başkan Yüce, Belpaş’ta düzenlenen devir teslim törenine katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Belpaş’ta düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Uzun yıllardır sürdürdüğü Genel Müdürlük görevini devreden Nihat Seymen’e teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, görevi teslim alan Osman Çelik’e ise çalışmalarında başarılar diledi. Belpaş personelini de ziyaret eden Başkan Yüce, kolaylıklar diledi.

Belpaş’ta düzenlenen devir teslim törenine katılan Başkan Ekrem Yüce, “Uzun yıllardır görevini başarıyla yürüten Nihat Seymen’e teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve mutluluk diliyorum. Görevi teslim alan Osman Çelik kardeşimize başarılar diliyor, yapacağı tüm işlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz; bu şehre hizmet sorumluluğunu üstlenmiş kişileriz. İnşallah Sakarya için üretmeye, şehrimizi geleceğe hazırlamaya, her alanda örnek gösterilen bir şehir oluşturmaya hep birlikte gayret edeceğiz” dedi.

Nihat Seymen’e teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, “Milletimize, memleketimize hizmet bir bayrak yarışıdır. Uzun yıllardır görevini başarıyla yürüten Nihat Seymen’e teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve mutluluk diliyorum. Görevi teslim alan Osman Çelik kardeşimize başarılar diliyor, yapacağı tüm işlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepimizin görevi Sakarya’ya hizmettir. Çok çalışarak hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sakarya için hep birlikte gayret göstereceklerine yürekten inandıklarını dile getiren Başkan Yüce, “Sakarya için hep birlikte gayret göstereceğimize yürekten inanıyorum. Biz; bu şehre hizmet sorumluluğunu üstlenmiş kişileriz. Bu sorumluluğun bilinci ile hareket etmek durumundayız. İşimize sımsıkı sarılmalıyız. Yaptığımız her işi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. İnşallah Sakarya için üretmeye, şehrimizi geleceğe hazırlamaya, her alanda örnek gösterilen bir şehir oluşturmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Rabbim muvaffak eylesin” şeklinde konuştu.